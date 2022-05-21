Он отметил, что это - украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чем гордится за три года президентства.

Об этом он сказал в интервью, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Я думаю, что (за эти три года - УНИАН) неизменное уважение к нашим людям... Я всегда верил в украинских людей. Эта война и эта прочность в объединении - еще одно, или даже самое главное, доказательство моих слов и моей уверенности, доказательство всему миру... Я этим горжусь", - отметил президент.

Зеленский добавил, что ему сложно назвать какое-то одно свое самое большое достижение.

"Всегда для меня была большая сложность - мне и говорить о себе, или о моих шагах, или шагах тех, кто рядом со мной", - сказал он.

По мнению главы государства, оценивать результат необходимо уже, когда "ты дошел до конца" и когда этот результат уже абсолютно понятен.

"Результат и оценку того, что мы делаем, как это начиналось и чем это закончится, можно сказать именно тогда, когда это закончится", - добавил он.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украинское государство.

Власти России не объявила Украине войну - в Кремле утверждают, что идет спецоперация", в том числе для "денацификации" украинцев.

Сначала враг бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирных жителей, в частности на Киевщине, а также в Луганской и Донецкой областях. Оккупантам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Киевской области, но впоследствии регион зачистили от противников. Также противнику удалось захватить, в частности, часть Херсонщины, Луганщины Запорожской области.

Позже оккупанты пошли в наступление на востоке нашей страны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что война против России входит в финальную фазу, во время которой будет контрнаступление и освобождение захваченных территорий.

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