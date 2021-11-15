Указ предусматривает внесение изменений в данные об одном физическом лице и 4 юридических лицах, которые ранее попали в санкционные списки.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно санкций. Оно касается уточнения данных 5 подсанкционных лиц.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Уточнены личные данные гражданской жены нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака - Натальи Лавренюк, санкции против которой ввели ранее. В документ внесли данные о том, что Лавренюк может иметь российский паспорт на имя Светланы Петровны Жучковской.

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Кроме того, внесены изменения в указы, которыми ранее вводились санкции, в частности, в части таких российских компаний, как ООО "Орошаемое" и АО "Балабинское" (санкции были введены 23 марта - ред.), АО "Албашский элеватор" и АО "Белоглинский элеватор" (санкции введены 18 июня - ред.).

Как сообщал УНИАН, 17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов выборов в Государственную думу РФ на украинских оккупированных территориях.

Тогда санкции применили к 53 членам теризбиркомов и 33 кандидатам в Госдуму.

О непризнании российских выборов уже заявили в Европейском Союзе.

21 сентября в Министерстве иностранных дел Турции заявили, что результаты выборов в Государственную Думу Российской Федерации в Крыму не имеют для них юридической силы.

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Автор: Марта Гичко