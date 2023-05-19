Глава государства призвал все страны Лиги арабских государств напрямую сотрудничать с Украиной без посредников.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Лиги арабских государств присоединиться к воплощению украинской Формулы мира.

Об этом глава государства сказал во время выступления на саммите Лиги арабских государств. Зеленский сказал, что благодарен каждой стране, которая готова присоединиться к Украине на пути к установлению справедливости.

Он отметил, что Украина предложила Формулу мира для прекращения войны и каждой делегации саммита были переданы переведенные на их языки десять пунктов этой формулы мира.

Видео дня

"Пожалуйста, вы можете выбрать пункт, который сочтете целесообразным, и я буду благодарен каждому из вас, кто сделает выбор именно ради направления спасения людей, которых содержат в российском плену. Поэтому, я приглашаю всех вас, кто уважает мир, присоединиться к воплощению Формулы мира", - сказал Зеленский.

Он сказал, что Россия слаба, потому что Украина бьет ее на поле боя даже в условиях, когда у нее больше оружия.

"Ее агрессивность исходит не от силы, а от ее понимания того, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых государств никогда не остановится. Украина доказывает это", - подчеркнул Зеленский.

Он призывает все страны Лиги арабских государств напрямую сотрудничать с Украиной без посредников и прислушиваться к крымским татарам и мусульманам Украины.

Формула мира от Зеленского

В ноябре 2022 года на саммите "Большой двадцатки" президент Украины Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов.

"Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая безопасность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка. Вывод российских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны", - перечислял Ирди глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: