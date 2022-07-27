На эту должность президент предложил кандидатуру нардепа от "СН" Андрея Костина.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина на должность генерального прокурора.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета.

Проект постановления о предоставлении согласия на назначение Президентом Украины Костина на должность генпрокурора зарегистрирован сегодня, 27 июля. Сейчас документ направлен на рассмотрение профильного комитета.

Андрей Костин: что известно о преемнике Венедиктовой

Андрей Костин - народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.

С 14 января 2020 года Костин возглавил комитет Рады по вопросам правовой политики.

Увольнение Венедиктовой

19 июля Верховная Рада поддержала представление президента и уволила с должности генпрокурора Ирину Венедиктову.

Венедиктова занимала эту должность с 17 марта 2020 года, перед этим возглавляла парламентский комитет по правовой политике как депутат от "Слуги народа" и была директором Госбюро расследований (2019-2020 годы).

В этот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.

Этому предшествовала публикация указов Зеленского об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ и от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Свое решение глава государства пояснил тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Вас также могут заинтересовать новости: