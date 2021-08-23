Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: российские власти категорически не приемлют утверждение, что Крым – это Украина.

В Кремле международный саммит "Крымская платформа по деоккупации полуострова", открывшийся сегодня, 23 августа, в Киеве, назвали антироссийским и "чрезвычайно недружественным мероприятием".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения (Крым – это Украина – УНИАН) в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное – относимся как к антироссийскому мероприятию", – ответил Песков на вопрос корреспондента УНИАН, как в Кремле относятся к "Крымской платформе", к широкому представительству государств-участникам и заявлениям о Крыме как украинской территории.

23 августа в Киеве открылся саммит "Крымской платформы". В нем принимают участие представители более 40 стран, в том числе президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

Также в саммите принимают участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, три международные организации (НАТО, Совет Европы, ГУАМ) и Европейская комиссия.

Шарль Мишель уже заявил, что Евросоюз и в дальнейшем будет придерживаться политики непризнания аннексии Крыма Россией.

Автор: Тарас Цымбалюк