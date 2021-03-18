По словам президента, действия власти сегодня направлены против людей, у которых, кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть «перекроет кислород» всем людям, которые разрушают независимость Украины изнутри.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

«Война на востоке, оккупация территории Крыма с российской стороны и очень мощная, серьезная информационная война внутри нашей страны. Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет, я это делаю», - заявил он.

Зеленский отметил, что стратегия очень проста: «Внутри страны мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают ее независимость не словами, а действиями, поэтому вы видите сегодня действия, направленные сегодня против таких людей, у которых, кроме паспорта Украины, больше ничего украинского нету. Это моя стратегия, и я ее доведу до конца».

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тарасу Козаку и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам. В частности, к председателю политсовета "Оппозиционного платформы - за жизнь" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

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Автор: Константин Гончаров