Кризис вокруг КСУ начался в октябре прошлого года, когда судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование.

Президент Владимир Зеленский пообещал разблокировать работу Конституционного суда – по его словам, сейчас суд заблокирован за одного конкретного человека.

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«Конституционный суд сейчас заблокирован, из-за товарища – ну вы знаете какого. Мы шаг за шагом освободимся от товарища, начнет работать Конституционный суд», - заявил он журналистам на форуме «Украина 30», отвечая на вопрос о сотрудничестве Украины с МВФ.

СМИ предполагают, что Зеленский намекает на главу КСУ Александра Тупицкого, который был отстранен от должности указом президента, однако считает это решение незаконным.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, отменяющее статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право проверять декларации НАПК и выявлять конфликт интересов.

Решение КСУ спровоцировало масштабный конституционный кризис. В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности. Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В декабре Верховная Рада приняла законопроект, который восстановил полномочия НАПК.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Ранее Тупицкий не явился на вызов в офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. 30 декабря сотрудники УГО впервые не пустили Тупицкого на рабочее место.

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Автор: Дмитрий Захаров