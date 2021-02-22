Президент Владимир Зеленский пообещал разблокировать работу Конституционного суда – по его словам, сейчас суд заблокирован за одного конкретного человека.
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«Конституционный суд сейчас заблокирован, из-за товарища – ну вы знаете какого. Мы шаг за шагом освободимся от товарища, начнет работать Конституционный суд», - заявил он журналистам на форуме «Украина 30», отвечая на вопрос о сотрудничестве Украины с МВФ.
СМИ предполагают, что Зеленский намекает на главу КСУ Александра Тупицкого, который был отстранен от должности указом президента, однако считает это решение незаконным.
Конституционный кризис в Украине
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, отменяющее статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил право проверять декларации НАПК и выявлять конфликт интересов.
- Решение КСУ спровоцировало масштабный конституционный кризис. В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности. Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.
- В декабре Верховная Рада приняла законопроект, который восстановил полномочия НАПК.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Ранее Тупицкий не явился на вызов в офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.
- В КС заявили о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого. 30 декабря сотрудники УГО впервые не пустили Тупицкого на рабочее место.
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