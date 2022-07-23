Президенты обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. В частности, поблагодарил за непризнание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Об этом Зеленский сообщил в Тwitter.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым. Поблагодарил за принципиальную поддержку территориальной целостности Украины, непризнание так называемых "ЛНР", "ДНР", - написал президент Украины .

Также отметил, что они обсудили конкретные проекты взаимодействия в экономике, энергетике, цифровизации и обменялись приветствиями с 30-летием дипотношений между странами.

Как известно, 17 июня во время Петербургского международного экономического форума, где присутствовал президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал незаконные вооруженные группировки "ДНР" и "ЛНР" квазигосударственным территориями.

Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию.

"Очевидно, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк", - сказал тогда он.

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