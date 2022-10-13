Президент подчеркнул, что это политический сигнал всем государствам мира, что с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию, – не о чем говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Парламентской ассамблеей Совета Европы российского режима террористическим.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

"Имеем мощный отклик от ПАСЕ - это первая международная организация, которая определила имеющийся в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам-членам Совета Европы и всем государствам мира, что с этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, - не о чем говорить", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что будет создан специальный трибунал по преступлениям России в Украине.

"Мы обеспечим работу специального компенсационного механизма, чтобы Россия своими активами ответила за эту войну", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что мир видит, что происходит, и знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов.

"143 государства – члены ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это на сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше", - сказал он.

Россия в ПАСЕ - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла Резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признает российский режим террористическим.

Также ПАСЕ призвала страны-участницы Совета Европы предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Глава делегации Украины в ПАСЕ также напомнила, что сейчас Совет Европы – единственная международная организация, которая выгнала Россию за ее агрессию против Украины из своих рядов.

Напомним, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла решения, позволившие россиянам вернуться к работе в Ассамблее. Украина неоднократно требовала прекратить членство РФ в Совете Европы и в ПАСЕ.

25 февраля 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения России. Позже Комитет министров Совета Европы остановил членство РФ.

15 марта члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение об исключении Российской Федерации, которая перед голосованием успела заявить, что покидает организацию якобы самостоятельно. Никто не проголосовал против.

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