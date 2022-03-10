Это автоматически означает прекращение членства РФ во всех органах Совета Европы, в том числе в Венецианской комиссии.

Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы.

Об этом представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря сообщила в Telegram.

"Россия по собственной инициативе вышла из Совета Европы", - отметила она.

По словам Совгири, это автоматически означает прекращение членства РФ во всех органах Совета Европы, в том числе в Венецианской комиссии.

Ситуацию уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил российским журналистам, что выход России из Совета Европы означает ее выход и из всех его механизмов.

"Выход из Совета Европы предусматривает и выход из всех механизмов", - заявил Песков, говоря о том, означает ли выход России из Совета Европы, прекращение ее участия во всех институтах СЕ, включая ЕСПЧ.

Как отметил российский юрист Павел Чиков, согласно Уставу Совета Европы страна перестает быть его членом с 1 января следующего года. То есть РФ формально выйдет из Совета Европы только с 1 января 2023 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

В июне 2019 года ПАСЕ приняла решения, позволившие россиянам вернуться к работе в Ассамблее.

Украина неоднократно требовала прекратить членство РФ в Совете Европы и в ПАСЕ.

25 февраля 2022 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения РФ. В тот же день Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.