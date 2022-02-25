Соответствующую рекомендацию принял совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в Совете Европы запустили процедуру исключения Российской Федерации из организации.

Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook.

"Совет Европы, гибкость которого относительно России я знаю очень хорошо из работы там послом, сегодня принял революционное для себя решение - совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, которая ведет к исключению этой страны из СЕ", - заявил Кулеба.

Напомним, в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за подтверждение полномочий делегации Российской Федерации. Члены украинской делегации отмечают, что во время рассмотрения вопроса Россия занималась шантажом, угрожая выходом из Ассамблеи и прекращением взносов.

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