Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета.

Комитет министров Совета Европы приостановил членство Российской Федерации в организации.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

"Согласно Уставу Совета Европы, Комитет министров сегодня решил приостановить право представительства Российской Федерации в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу в результате вооруженной атаки Российской Федерации на Украину", - отмечается в заявлении.

Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и стороной соответствующих конвенций СЕ, в частности, Европейской конвенции по защите прав человека.

Также сказано, что судья от РФ, избранный в Европейский суд по правам человека, остается членом суда и заявления, поданные против РФ, продолжат рассматриваться - в отношении них суд будет принимать решение.

"Приостановка не является последней мерой, но временной, чтобы сохранить открытыми каналы для коммуникации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Совете Европы запустили процедуру исключения Российской Федерации из организации.

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