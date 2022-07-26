Притула подчеркнул, что РФ – это "страна-наоборот", в которой то, что должно работать правильно, не работает таким образом. В качестве примера он рассказал о главе РПЦ, который, вместо того чтобы взывать к миру, благословляет войну.

Популярный украинский телеведущий, волонтер Сергей Притула эмоционально обратился к россиянам. В видео шоумен на русском языке развенчал мифы о так званой "спецоперации" Путина в Украине, а также рассказал, какое будущее ждет жителей России после победы Украины в войне.

Притула отметил, что этим видео он "закрывает гештальт", поскольку 25 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, он обращался с призывом к российским звездам, наивно полагая, что они выступят против войны, развязанной путинским режимом.

"Русские, посмотрите это видео до конца и очень внимательно. Вам не понравится то, что вы увидите и услышите. Но большинство лекарств тоже не вкусные. Зато полезные. Помогают решить проблему. Так что смотрите, и начинайте, наконец, думать своей собственной головой. Пока еще есть такая возможность", - подписал видео Притула.

Волонтер отметил, что Россия - это "страна-наоборот", в которой то, что должно работать правильно, не работает таким образом. В качестве примера Притула рассказал о главе РПЦ Кирилле, который вместо того, чтобы взывать к миру, благословляет войну.

Также он перечислил, какие преступления совершили россияне в Украине под эгидой лжи о "спецоперации". Притула напомнил, что сейчас 2022 год, а потому скрыть то, что россияне наделали в Украине, не удастся – украинцы уже идентифицировали многих солдат. В связи с этим он отметил, что агрессорам еще аукнутся последствия их действий.

"Русские, ваши дети будут вас проклинать. Потому что их ждет бедное и голодное будущее. Вас обложат санкциями, запретят выезд куда-либо, кроме Северной Кореи, заставят выплачивать огромные репарации, за которые мы отстроим украинские города и села", – сообщил волонтер.

По его словам, россияне будут кричать о том, что они не виноваты, виновата только власть, а простые люди не должны страдать. Однако именно они избрали и поддержали эту власть, а также не сделали ничего, чтобы ад в Украине прекратился.

Тем временем дети тех, кто все это затеял, будут чувствовать себя относительно неплохо, потому что "пока вы меняли жизни своих сыновей на белые "Лады", они меняли гражданство".

После этого, как утверждает Притула, останется лишь поцеловать портрет мертвого к тому моменту Путина и поблагодарить его "за счастливое детство".

"Как видите, я уже не призываю ни российских звезд, ни общество остановить войну. Вы на это неспособны. Вы неспособны ни на что. Если вы думаете, что все вышесказанное – это моя ненависть, то и тут я вас разочарую. Ненависть – это слишком много для вас. Это даже благородно. Вам лучше подходит слово презрение", – отметил Сергей Притула.

Россиянам и их детям остается жить с позором и в изоляции от цивилизованного мира, который хочет созидать, тогда как РФ хочет только разрушать, говорит он.

"Ваше будущее – страна-изгой. Вы – страна 404. И недолог тот час, когда в Махачкале, Улан-Уде и Якутске, после того как с войны не вернутся тысячи бойцов, возникнет вопрос: а зачем нам убивать украинцев, если русские – ближе, и это они отправили нас на фронт пушечным мясом, как всегда, и делали с покоренными народами? Горите в аду, русские. Оруэл вам аплодирует", – подытожил Притула.

Ранее Сергей Притула высказался в адрес российских оккупантов, чьи телефонные разговоры были перехвачены нашими спецслужбами. По словам Притулы, русские слишком много матерятся, в том числе в разговорах с родственниками. При этом сам Сергей за 40 лет жизни ни разу не матерился при своей маме, так как это было бы неуважением к ней.

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