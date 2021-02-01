Президент напомнил, что вопрос Крыма не включен в "нормандский формат".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия не смогла бы оккупировать Крым, если бы в 2014 году он был главой государства.

Читайте такжеЗеленский о временной оккупации Крыма: "эта страшная ошибка произошла не при нас, но нам ее исправлять"Соответствующее заявление он сделал в интервью программе Axios на платформе HBO, расшифровка которого опубликована на сайте Офиса президента.

«Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили. А если бы не пустили туда «зеленых человечков», то Россия не помогала бы сепаратистам и не была бы на востоке Украины», – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что вопрос Крыма не включен в «нормандский формат»:

«Есть вопросы, которые в «Нормандии» не являются аджендой (перечень целей, использующийся в рамках правительственных обсуждений) и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом. Когда я приехал на первую встречу «нормандского формата», я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим президентом (Петром Порошенко). Тогда я спросил партнеров и Россию: «Назовите ту площадку, где есть адженда говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория?».

Другие заявления Зеленского в интервью HBO

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Автор: УНИАН