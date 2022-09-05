Если граждане России молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья.

В восьмом санкционном пакете против РФ должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении ее граждан.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, он сегодня провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Видео дня

"Это был, как обычно, очень содержательный, очень полезный разговор обо всех аспектах наших отношений. Поблагодарил за уже оказанную поддержку. Поблагодарил за усилия для ограничения российских сверхдоходов за нефть и газ. Призвал ускорить предоставление финансовой помощи нам, Украине. Обсудили новые санкционные шаги. В частности, считаю, что в восьмом санкционном пакете должны быть предусмотрены общеевропейские визовые решения в отношении граждан России - такие, чтобы никто из причастных к этой войне не мог пользоваться европейским гостеприимством", - сказал президент.

По его словам, если граждане России поддерживают террор против Украины, против всей Европы, если они молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья.

"Это важная моральная вещь. Европа – это территория ценностей, а не "Диснейленд" для сторонников террора. И визовые ограничения точно это продемонстрируют. Свободный мир должен побудить русских к действиям - к действиям против тех, кто начал эту войну. Кстати, это так же, как и с газовым вопросом. Украина неоднократно предупреждала Европу, что сохранение "нордстримовых" связей с Россией будет проблемой, которая в любой момент может превратиться в катастрофу. Именно так и произошло. Визовая всеядность в отношении граждан государства-агрессора, финансовые связи с Россией, энергозависимость от России - все это вещи, которые в Москве используют против Европы. И я благодарен тем европейским лидерам, которые осознают уровень угрозы", - пояснил Зеленский.

Кроме того, как добавил президент, очень важный аспект сегодняшнего разговора с фон дер Ляйен – это возможность Еврокомиссии осуществить быструю оценку, как только мы выполним все ее рекомендации для вступления в ЕС.

"Ежедневно работаем для вступления Украины в ЕС! И каждый день делаем все, чтобы вернуть наш флаг на всю нашу территорию, куда зашли оккупанты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Франция и Германия выступали против запрета выдачи виз ЕС гражданам России. Тем не менее, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания и Польша выступали за введение запрета визового режима для россиян.

31 августа министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз приостановит действие соглашения о упрощение визового режима с Россией, но не будет вводить полный визовый запрет, поскольку среди стран сообщества нет единодушия в этом вопросе.

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