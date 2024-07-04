У президента Владимира Зеленского в рабочем графике нет планов на проведение интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном.
Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в соцсети Facebook. "Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - подчеркнул Никифоров.
Чем известен Такер Карлсон
Скандально известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что вскоре мир якобы сможет увидеть его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, об этом интервью он пытался договориться два года, "особенно интенсивно" после того, как в феврале записал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии сам Карлсон заявил, что попытки Путина оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию" - это "самая тупая вещь" и попытка выставить украинцев "злом".
Карлсон - американский журналист, известный своими восхвалениями российского диктатора Владимира Путина и оправданием войны РФ против Украины. В частности, он распространял российский фейк о том, что США и Украина разрабатывали биологическое оружие.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сергей Князев: Количество криминальных авторитетов на территории Украины в разы увеличилось... За этим очень часто стоит Федеральная служба безопасности Российской Федерации
- В МИД жестко ответили Орбану на очередной выпад: Украина не торгует территориями
- В ОП отреагировали на скандальное интервью Путина