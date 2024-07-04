Пресс-секретарь президента Украины советует американскому журналисту внимательнее проверять источники в ФСБ.

У президента Владимира Зеленского в рабочем графике нет планов на проведение интервью со скандальным журналистом Такером Карлсоном.

Об этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил в соцсети Facebook. "Господину Такеру Карлсону стоит внимательнее проверять свои источники в ФСБ. У президента Украины совсем другой график, и Такера Карлсона там нет", - подчеркнул Никифоров.

Чем известен Такер Карлсон

Скандально известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что вскоре мир якобы сможет увидеть его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, об этом интервью он пытался договориться два года, "особенно интенсивно" после того, как в феврале записал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Впоследствии сам Карлсон заявил, что попытки Путина оправдать вторжение в Украину необходимостью провести "денацификацию" - это "самая тупая вещь" и попытка выставить украинцев "злом".

Карлсон - американский журналист, известный своими восхвалениями российского диктатора Владимира Путина и оправданием войны РФ против Украины. В частности, он распространял российский фейк о том, что США и Украина разрабатывали биологическое оружие.

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