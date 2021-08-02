Ранее народный депутат Гео Лерос со ссылкой на "надежный проверенный источник " сообщил в Facebook о якобы тайной встрече президента с Чаусом еще до объявления о его обнаружении.

Президент Украины Владимир Зеленский не встречался с бывшим судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook.

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", - написал спикер президента.

Ранее сегодня, 2 августа, народный депутат Гео Лерос со ссылкой на "надежный проверенный источник" сообщил в Facebook, что президент Владимир Зеленский якобы тайно встречался с Чаусом еще до того, как было официально объявлено об обнаружении экс-судьи.

Возвращение Чауса в Украину

Как сообщал УНИАН, 31 июня в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Автор: Тамара Отовская