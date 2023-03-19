Президент Украины подчеркнул, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности.

Ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина не оставляет сомнения, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего видеообращения. Он отметил, что завершающаяся неделя отметилась очередной серией военных преступлений РФ, связанных с убийствами мирных жителей.

"Завершается еще одна неделя нашей обороны против государства-зла. Еще одна неделя, когда ежедневно и каждую ночь российская армия обстреливала украинские города, села, убивала наших людей. Каменское Запорожской области; Берислав Херсонской области; Марганец Днепропетровской области; Авдеевка, Краматорск, Константиновка Донецкой области; Константиновка Сумской области... и еще десятки-десятки украинских городов и сел, которые подверглись ударам российских террористов за эту неделю - одну неделю", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что за каждое проявление террора против украинцев Россия будет отвечать.

"Эта уходящая неделя наконец-то принесла действительно весомый международно-правовой результат для Украины, для справедливости. Есть ордер Международного уголовного суда на арест руководителя России. Это поворотный момент. Момент, после которого становится несомненным, что завершением этой агрессии для России будет полный спектр ее ответственности", - сказал глава государства.

По его словам, РФ понесет ответственность за каждый удар по Украине, за каждую разрушенную жизнь, за каждого депортированного украинского ребенка и за каждое проявление дестабилизации мира, которое стало следствием российской агрессии.

Ордер на арест Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Ордер на арест, выданный МУС, означает, что эти злоумышленники могут быть арестованы на территории 123-х стран, ратифицировавших Римский устав. Главный прокурор МУС подчеркнул, что Владимир Путин предстанет перед судом независимо от того, признает ли РФ это решение.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что Берлин выполнит ордер МУС и задержит Путина, если тот окажется на территории страны. Это заявление вызвало очередную истерическую реакцию в Москве: глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ.

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