Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане

Им стал Андрей Юраш, который до этого возглавлял отдел по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина.

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане. Соответствующий указ №654/2021 от 14 декабря опубликован на сайте главы государства. "Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в тексте указа. Читайте такжеЗеленский назначил нового представителя Украины при Евросоюзе До этого Юраш возглавлял отдел по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина. Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в трех небольших европейских государствах - Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре. Кроме того, президент назначил Сергея Погорельцева – посла в Испании – по совместительству послом в Княжестве Андорра, а также посла Украины в Италии Ярослава Мельника - по совместительству послом в Республике Сан-Марино. Автор: Антонина Доломанжи

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