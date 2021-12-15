Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Ватикане.
Соответствующий указ №654/2021 от 14 декабря опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", - говорится в тексте указа.
Читайте такжеЗеленский назначил нового представителя Украины при Евросоюзе
До этого Юраш возглавлял отдел по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в трех небольших европейских государствах - Лихтенштейне, Сан-Марино и Андорре.
Кроме того, президент назначил Сергея Погорельцева – посла в Испании – по совместительству послом в Княжестве Андорра, а также посла Украины в Италии Ярослава Мельника - по совместительству послом в Республике Сан-Марино.