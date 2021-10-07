Зеленский провел кадровые изменения в дипмиссиях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в шести странах, а также подписал указы об увольнении пятерых послов Украины.

Соответствующие указы №516/2021 – №521/2021 и № 511/2021 - № 515/2021 опубликованы на сайте главы государства.

Кого назначили послом

Так, президент назначил Андрея Праведника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Руанда, который по совместительству является чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кения.

Валерий Кирдода, который по совместительству представляет Украину в Федеративной Республике Нигерия, назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Камерун.

Также чрезвычайный и полномочный посол Украины в Мексиканских Соединенных Штатах Оксана Драмарецкая по совместительству станет послом в Республике Панама, в Белизе, Коста-Рике и республике Гватемала.

Кого уволили с должности посла

Зеленский отправил в отставку чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Армения Ивана Кулебу.

Ростислав Троненко уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Бразилия, а Василий Серватюк - с должности посла в Таджикистане и Афганистане по совместительству.

Также Зеленский уволил Евгения Микитенко - посла Украины в Египте и посла в Литве Владимира Яценковского.

Как сообщал УНИАН, бывший представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий стал заместителем министра иностранных дел Украины.

Автор: Олег Давыгора