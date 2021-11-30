Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ № 606/2021 опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.
Читайте такжеС территории РФ против Украины работает около 7 тысяч сотрудников спецслужб-СБУ
Кроме того, указом №605/2021 президент назначил
Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября Зеленский своим указом уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.
Вас также могут заинтересовать новости