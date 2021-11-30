Зеленский сделал кадровые назначения в СБУ \ president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил нового начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ № 606/2021 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Поклада Александра Валентиновича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа.

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Кроме того, указом №605/2021 президент назначил

Илью Витюка начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Зеленский своим указом уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

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Автор: Антонина Доломанжи