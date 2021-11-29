Александр Руснак работал на этой должности с сентября 2019 года.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Руснака с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ №604/2021 с 29 ноября обнародовано на сайте главы государства.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, что 11 сентября 2019 года Зеленский назначил Руснака на должность начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Читайте также СБУ отработала "прорыв" нелегалов на границе с Беларусью (фото) Заявление Зеленского о подготовке "госпереворота" в Украине

26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Владимир Зеленский заявил об имеющейся информации об обсуждении между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируют на 1-2 декабря.

Президент отметил, что Ахметов сделает большую ошибку, если будет воевать против украинского народа и государства.

Громкое заявление Зеленского о "госперевороте" прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба. Он отметил, что если Россия решит осуществить новое вторжение в Украину, то эта наступательная операция будет сопровождаться действиями по дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

Служба безопасности Украины расследует производство по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти.

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Автор: Светлана Закелова