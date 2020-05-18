Зеленский назначил глав 10 райгосадминистраций Киева

Соответствующие распоряжения от 18 мая размещены на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей Днепровской, Подольской, Шевченковской, Голосеевской, Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Печерской, Святошинской и Соломенской районных государственных администраций Киева.

Соответствующие распоряжения от 18 мая размещены на сайте главы государства.

Зеленский освободил Петра Онофрийчука от должности председателя Днепровской РГА и назначил на эту должность Игоря Щербака.

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Также он переназначил Виктора Смирнова на должность председателя Подольской РГА и Олега Гарягу - на должность председателя Шевченковской РГА.

Кроме того, Зеленский назначил Сергея Садового председателем Голосеевской РГА, Ярослава Лагуту - председателем Дарницкой РГА, Давида Шатиришвили - председателем Деснянской РГА, Кирилла Фесика - председателем Оболонской РГА, Наталью Кондрашову - председателем Печерской РГА, Сергея Павловского - председателем Святошинской РГА, Ирину Чечотку - председателем Соломенской РГА.

Как сообщал УНИАН, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.