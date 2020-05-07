Зеленский дал Саакашвили руководящую должность в Исполнительном комитете реформ

Ранее Саакашвили хотели назначить вице-премьер-министром.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Уже подписан соответствующий указ.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Также этим указом президент назначил Александра Ольшанского заместителем Саакашвили.

"Документом вносятся изменения в указы главы государства о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ. Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьер-министром по вопросам реформ.

По данным СМИ, во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

На днях политик подтвердил информацию некоторых СМИ, что он будет назначен в Национальный совет реформ.