Еще есть определенные вопросы, которые надо согласовать, говорят в ОП.

Великобритания может первой предоставить Украине истребители. О такой вероятности сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Не исключаю, что Великобритания может стать первой страной, которая разблокирует поставки истребителей Украине", – написал он в своем Телеграм.

По словам Ермака, "еще есть вопросы, которые необходимо согласовать".

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"Работаем", - добавил глава ОП.

Вопрос передачи истребителей Украине

Официальный Вашингтон выступает против передачи истребителей Украине. 7 февраля президент США Джо Байден объяснил свою позицию тем, что истребители должны остаться в стране.

Однако с таким мнением Байдена не согласилась часть Конгресса США, а также ряд военных экспертов и генералов в отставке. 17 февраля группа конгрессменов призвала Байдена пересмотреть свое отношение к вопросу передачи F-16 Украине.

Ранее стало известно, что глава Европейского командования Вооруженных сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в рамках тайного совещания призвал передать Украине F-16 для глубоких ударов по оккупантам.

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