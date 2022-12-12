Байден подтвердил готовность поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентов Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале президента. Глава государства поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.

"Это не только способствует достижению успеха в поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики", - написал Зеленский.

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Он отметил помощь, которую Штаты оказывают в восстановлении энергосистемы страны и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в этой сфере.

"Указал на важность формирования эффективной противовоздушной обороны для Украины. Следует сделать все возможное для защиты мирного населения Украины и ее критической инфраструктуры. Это особенно важно именно сейчас, когда на Украине начался зимний период", - отметил президент.

По его словам, Байден подтвердил готовность поддерживать Украину столько, сколько необходимо, а также приверженность Соединенных Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности страны в международно признанных границах.

Переговоры Зеленского

Как сообщал УНИАН, 11 декабря у президента состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы государств синхронизировали позиции перед саммитом G7.

Кроме того, они обсудили вопрос сотрудничества в сфере обороны и энергетики.

После этого Зеленский побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили работу и возможное расширение зернового коридора, а также поддержку инициативы Grain from Ukraine.

Известно, что перед разговором с президентом Украины Эрдоган говорил с президентом Российской Федерации Путиным.

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