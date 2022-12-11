Красный Крест не участвовал ни в обмене, ни в оказании медицинской помощи раненым украинцам, попавшим во вражеский плен.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с делегацией Международного комитета Красного Креста во главе с президентом МККК Мирьяной Сполярич-Эггер, во время которой выразил непонимание относительно пассивности, которую представители МККК демонстрируют в вопросе обеспечения прав пленных украинцев.

Как отмечается в сообщении Офиса главы государства, во встрече также приняли участие родные бывших военнопленных: жена командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина, сестра морского пехотинца Сергея Волынского Татьяна Харько, а также военный медик Марьяна Мамонова, которая в сентябре была освобождена из российского плена.

В частности Прокопенко отметила, что представители МККК не приезжают к украинским пленным, которых содержат в неудовлетворительных условиях. Она призвала Красный Крест приобщиться к установлению местопребывания пленников, а также к выяснению потребностей украинцев в медицинском обеспечении.

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Мамонова отметила, что женщинам в плену очень сложно, ведь им не предоставляют даже элементарных средств гигиены. Она отметила, что во время пребывания в плену ожидала рождения ребенка и надеялась на освобождение в приоритетном порядке, но этого не произошло.

"Я была беременной и надеялась, что меня обменяет Красный Крест, потому что я медик, офицер и беременная женщина, которая в соответствии со всеми конвенциями должна была первой идти на обмен", – подчеркнула женщина.

Однако, по ее словам, Красный Крест не принимал участия ни в обмене, ни в оказании медицинской помощи раненым украинцам, которые попали во вражеский плен.

"Прошу вашей помощи, чтобы там были представители, которые могли бы помешать насилию, жестокому отношению к женщинам и мужчинам", – сказала Мамонова.

Президент МККК заверила, что обсудит с представителями организации возможные пути улучшения условий содержания военнопленных и предотвращения пыток. Она отметила, что, в соответствии с нормами международного права, МККК не имеет полномочий для того, чтобы ему в принудительном порядке предоставляли разрешение на посещение мест содержания пленных.

В ответ руководитель Офиса президента отметил, что Россия нарушила все международные конвенции, поэтому ссылка на нормы международного права в этом контексте не является достаточным аргументом.

Ермак заявил, что российская агрессия продемонстрировала кризисное состояние мировой системы защиты прав человека. В такой ситуации международные институты, организации и их работники не успевают реагировать на необходимость изменений. По его словам, правозащитные организации должны изменить свою деятельность в соответствии с актуальными требованиями.

Ермак выразил надежду, что в работе Красного Креста под руководством Сполярич-Эггер также произойдут качественные изменения, и она будет эффективной в современных условиях. Также он выразил надежду, что МККК под руководством Сполярич-Эггер сделает все возможное, чтобы получить доступ к местам содержания украинских пленных.

Возвращение украинских пленных: что известно

Украина в День Вооруженных сил 6 декабря, вернула из плена 60 военнослужащих - 58 мужчин и 2 женщины, это 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

8 декабря в Украину прибыла президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич. Ее визит продлится четыре дня.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что омбудсмены помогут вернуть всех пленных и депортированных граждан Украины. По его словам, Украине уже удалось вернуть из российского плена 1 тыс. 331 украинского воина.