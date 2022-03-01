Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с американским коллегой Джо Байденом.
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Телефонный разговор касался санкций и оборонной помощи Вооруженным силам.
"Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - говорится в сообщении президента.
Про итоги телефонного разговора Байдена и Зеленского сообщили также и в Белом доме.
В частности, президенты США и Украины обсудили постоянную поддержку Соединенными Штатами нашей страны, которая вынужена защищаться от российского агрессора.
Байден подчеркнул устойчивую помощь для Украины, в том числе текущие поставки безопасности, экономическую поддержку и гуманитарную помощь.
"Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами работают над привлечением России к ответственности, в том числе посредством внедрения санкций, уже оказывающих влияние на российскую экономику", - говорится в сообщении.
Также президент США и Украины обсудили обострение нападений на места, используемые гражданскими, в том числе сегодняшнюю бомбардировку мемориального комплекса Холокоста "Бабий Яр".
Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.
С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.
Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
В настоящее время ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.