Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки.

Украинский лидер Владимир Зеленский переговорил с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Телефонный разговор касался санкций и оборонной помощи Вооруженным силам.

"Обсудили американское лидерство относительно антироссийских санкций и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку", - говорится в сообщении президента.

Про итоги телефонного разговора Байдена и Зеленского сообщили также и в Белом доме.

В частности, президенты США и Украины обсудили постоянную поддержку Соединенными Штатами нашей страны, которая вынужена защищаться от российского агрессора.

Байден подчеркнул устойчивую помощь для Украины, в том числе текущие поставки безопасности, экономическую поддержку и гуманитарную помощь.

"Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами работают над привлечением России к ответственности, в том числе посредством внедрения санкций, уже оказывающих влияние на российскую экономику", - говорится в сообщении.

Также президент США и Украины обсудили обострение нападений на места, используемые гражданскими, в том числе сегодняшнюю бомбардировку мемориального комплекса Холокоста "Бабий Яр".

Российско-украинская война продолжается уже шестые сутки. Украинские военные героически выдерживают атаки оккупантов во всех областных центрах.

С начала суток оккупанты проводили перегруппировку войск и наносили ракетно-бомбовые удары с воздуха.

Враг широко применяет ДРГ для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В настоящее время ВСУ уничтожили почти 6 тысяч захватчиков, еще 200 взяли в плен. При этом в России реальные данные по количеству погибших скрывают.

Вас также могут заинтересовать новости: