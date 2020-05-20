Ноу-хау Зеленского: что успел сделать президент за год пребывания в должности

Ровно год назад состоялась инаугурация шестого президента Украины.

Сегодня исполняется год с того момента, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский. 20 мая 2019 года в Верховной Раде он провозгласил присягу, после чего пешком отправился в здание своей Администрации, которую позже переименовал в Офис.

УНИАН решил напомнить, что именно удалось и не удалось осуществить новому президенту за год пребывания в должности.

Реформы в Раде

Одним из первых решений президента стал роспуск парламента, о котором он объявил прямо во время инаугурационной речи. Новую Верховную Раду украинцы выбирали после непродолжительной избирательной кампании. В ней президентская партия получила большинство и самостоятельно сформировала монокоалицию.

Это дало возможность проведения через Раду важных голосований, в том числе и за те вопросы, которые обещал Зеленский во время избирательной кампании. Так, 3 сентября 2019 года была отменена депутатская неприкосновенность. Решение поддержали 373 парламентария. Несколько месяцев назад Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300.

Оживление переговоров по Донбассу

Одним из своих главных приоритетов Зеленский-президент называет прекращение боевых действий на Донбассе. Подчеркивает, что это может произойти политико-дипломатическим путем. Для этого Зеленскому удалось реанимировать "нормандский" формат - переговоры по урегулированию ситуации на востоке между Украиной, Германией, Францией и Россией. В декабре в Париже состоялась встреча "нормандской четверки", которая возобновила переговорный процесс. Там же состоялась первая и пока единственная встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Обмены пленными с боевиками и РФ

Следствием прямого диалога с Путиным стали подвижки в вопросе освобождения украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированном Донбассе, в аннексированном Крыму и России. Уже 7 сентября в Украину вернулись 35 человек, которые удерживались в РФ: 24 моряка, задержанных в Керченском проливе и 11 политзаключенных. Взамен России были переданы 35 человек, которые были задержаны либо осуждены на территории Украины.

Также за последние месяцы были проведены два крупных обмена пленными с боевиками группировок "ЛДНР" на Донбассе. В ходе них Украине удалось вернуть десятки своих граждан, взамен же власть была вынуждена отдать в ОРДЛО ряд неоднозначных персон, что было критически воспринято многими украинцами.

"Зашквары" в партии и кадровые проблемы в Кабмине

С учетом того, что Зеленскому удалось провести в парламент внушительную фракцию (более 250 нардепов), это повлияло на количество скандалов, с которыми пришлось столкнуться "Слуге народа". К примеру, под одному из округов в Раду попал Роман Иванисов, ранее якобы осужденный за изнасилование. Еще одним "зашкваром", как окрестили журналисты скандалы в СН, стала переписка нардепа Богдана Яременко. 30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой. Эта ситуация стоила нардепу должности главы комитета Рады по внешней политике.

При Зеленском в Украине дважды успел поменяться премьер-министр. До конца августа правительством руководил Владимир Гройсман, назначенный еще при предыдущей власти. Позже его заменил Алексей Гончарук, а в начале марта правительство возглавил Денис Шмыгаль. Соответственно, менялись в Украине за это время и министры. Единственный, кому удается сохранять должность последние шесть лет, - это глава МВД Арсен Аваков.

Рынок земли

Введение в Украине рынка земли было одним из обещаний президентской команды на выборах. Принять соответствующий закон парламенту удалось не сразу ввиду активных дискуссий среди депутатов, в том числе правящей фракции. Во втором чтении проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года, был принят совсем недавно - 31 марта.

28 апреля документ был подписан Зеленским. "Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев", - заявил тогда президент.

Пресс-марафон для журналистов

Новый формат пресс-конференции президента. Зеленскому удалось внести новизну в общении главы государства с журналистами. Несмотря на то, что его первая пресс-конференция состоялась спустя почти пять месяцев с момента инаугурации, многим она точно запомнилась надолго. Прежде всего - своей длительностью. Большое общение Зеленского и представителей СМИ состоялось 10 октября в столичном Kyiv Food Market и продлилось с утра до поздней ночи. Общая длительность мероприятия - 14 часов.

Вторая большая пресс-конференция Зеленского состоится уже сегодня - начало в 10:30.

Авиакатастрофа в Иране и поездка в Оман

В январе в Иране произошла трагическая авиакатастрофа украинского самолета, принадлежавшего МАУ. Тогда погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа (граждане Украины). На тот момент многих удивило отсутствие оперативной реакции со стороны президента - как оказалось впоследствии, на это были причины. Зеленский находился в Омане. По информации журналистов - в частной поездке, по данным ОП - с рабочим визитом. Тогда даже публиковались фото с официальных встреч президента с местными чиновниками. Тем не менее, в Украину он вернулся не сразу, что вызвало объективную критику у его политических оппонентов.

Достижения Зеленского по версии "Слуги народа"

В провластной партии к годовщине с момента его избрания подготовили свою подборку успехов Зеленского, рассказав, о чем Украина узнала при его президентстве. Выделили 12 пунктов:

Ввести рынок земли - возможно.

Министр - не святой, если он не справляется - может покинуть пост даже за месяц.

Монобильшинство не означает диктатуру - как было бы в России.

Пленные могут вернуться даже из Мордора.

Депутатская неприкосновенность - не поверите! - снимается.

Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.

Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.

Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.

Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.

Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.

Инаугурация Зеленского - полное видео