Осужденный за изнасилование депутат Иванисов не собирается сдавать мандат

Иванисов так не смог пояснить детали дела с изнасилованием.

Бывший «слуга народа», внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Роман Иванисов заявил, что не собирается складывать мандат в связи с сокрытием от избирателей информации о своей погашенной судимости, а также в связи с сообщениями о распространении им неправдивой информации о своем высшем образовании.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Складывать мандат не собираюсь. А почему я его должен складывать? Я никого в заблуждение не вводил. Смотрите, приедут люди, мы ждем специалистов. Я фейки не комментирую. Это все фейк», — заявил Иванисов.

На замечание, что он еще в ноябре прошлого года обещал предоставить «уже скоро достоверные доказательства того, что это спланированная информационная атака», он заявил, что вскоре все доказательства будут обнародованы.

«Все доказательства вы увидите. Сейчас высококвалифицированные специалисты отработают и вы все увидите. Ну я же вам даты не называл», — добавил депутат.

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Напомним, во время брифинга 20 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что депутат от «Слуги народа» отбыл наказание. По его словам, проверку погашения судимости проводила не Генпрокуратура, а другие правоохранительные органы.

Впоследствии в пресс-службе ГПУ сообщили, что информация о погашении судимости не является подтвержденной. Ее проверка пока продолжается.

Сам Иванисов сообщил о том, что временно остановил членствово фракции. В то же время в Facebook он прикрепил фотокопию справки об отсутствии судимости.

Позже заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что Иванисова не вернут во фракцию.