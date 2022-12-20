Такие высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать неподвижные российские оборонительные рубежи или другие крупные объекты.

США намерены отправить Украине комплекты электронного оборудования, которое преобразовывает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

Как сообщает СNN со ссылкой на нескольких американских официальных лиц, именно они обеспечивают высокую степень точности наведения.

Источники сообщили, что решение об отправке комплектов Украине, о котором впервые сообщилаWashington Post, будет включено в следующий пакет помощи Украине в области безопасности уже на этой неделе.

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Эти комплекты наведения сочетают в себе навигационные системы и системы глобального позиционирования и могут быть соединены с бомбами разного веса и размера для создания того, что Пентагон называет боеприпасом совместной прямой атаки или JDAM.

При этом, официальные лица не сообщили, сколько таких комплектов или какой конкретный тип JDAM будет предоставлен.

Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать неподвижные российские оборонительные рубежи или другие крупные объекты. Но обычно их сбрасывают с воздушных бомбардировщиков или истребителей. Издание отмечает, что украинским ВВС нужно будет найти способ нацеливания и запуска JDAM со своих самолетов советской эпохи.

По данным ВВС США, комплекты дают неуправляемым бомбам радиус действия примерно 15 миль, а это означает, что они не позволят Украине нанести удар по территории РФ.

Какое оружие еще США могут передать Украине

Высокопоставленные официальные лица США сообщили The Washington Post, что Пентагон готовится передать Украине ракетную систему Patriot.

На сегодняшний день США предоставили Украине помощь в сфере безопасности на сумму около $20 млрд с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, заявил, что администрация сосредоточена на том, чтобы "притупить любые попытки России" получить преимущество в войне, и предсказал, что США скоро объявят о новых поставках оружия.

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