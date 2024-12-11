В ОП говорят: прекращение огня сегодня означало бы лишь завершение войны за счет Украины.

Официальных предложений по завершению полномасштабной войны в Украине на данный момент нет, при этом Киев по-прежнему не намерен соглашаться на какие-либо территориальные уступки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

По его словам, прекращение огня сегодня означало бы лишь завершение войны за счет Украины и стимул для страны-агрессора продолжать экспансию с возможностью накопить ресурсы.

"Потому что Россия недореализовала те задачи, которые она перед собой поставила, и, безусловно, эти задачи значительно шире, чем захватить часть Донецкой или Луганской областей. Поэтому перейдем к тому, что официальных сегодня предложений как это все завершить, нет. Кроме официальной позиции Украины и официальной позиции России", - сказал Подоляк.

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Он также напомнил, что Кремль желает получить четыре украинские области в полном составе. При этом позиция Украины заключается в том, что нельзя завершать полномасштабную войну путем уступок, поскольку это будет нарушать международное право:

"Если вы готовы к разрушению международного права, то пожалуйста, давайте об этом говорить".

Подоляк считает, что кроме юридического завершения войны, важно также принудить РФ к политической трансформации, чтобы она не продолжала настаивать на своем праве доминировать через насилие.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения избранного президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине могут быть рассмотрены Россией. При этом, по словам дипломата, это не означает готовность Кремля согласиться с ними.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и РФ могут начаться этой зимой. По его словам, Варшава будет активно участвовать в любых переговорах, когда начнет председательство в Евросоюзе 1 января.

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