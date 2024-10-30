По словам премьер-министра Словакии, он сочтет за честь приехать в столицу РФ и чувствует, что это его "личный долг".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая 2025 года, когда в России будут отмечать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Об этом он заявил в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Фицо, в частности, сказал, что будет очень рад поблагодарить "воинов Красной Армии".

"Во время празднования 80-летия Карпатско-Дуклинской операции я сказал, что маршал Конев заслужил памятник в Словакии. Я сочту за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг", - подчеркнул глава словацкого правительства.

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Он также отметил, что Европейский Союз уже устал от войны в Украине:

"Вот вам оружие, вот вам деньги, боритесь, только не надоедайте нам, мы уже просто не хотим иметь ничего общего с этой войной".

Последние заявления Роберта Фицо

На прошлой неделе премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал громкое заявление относительно вступления Украины в НАТО. По его словам, идея о вступлении Украины в НАТО - "это именно та идея, которая хороша для третьей мировой войны".

Ранее Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю. Он резко раскритиковал призывы евродепутатов о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары по территории РФ.

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