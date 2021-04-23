Глава украинской делегации в ТКГ отмечает, что Украина должна продолжать защищать собственные национальные стратегические интересы.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявляет, что отвод российских войск от границы Украины не меняет намерений Российской Федерации диктовать Украине внешнюю политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Я думаю, что главное - отвод войск, привод войск, извините, не меняет стратегическую политику России в целом", - заявил Кравчук.

Он вспомнил, как в 1993 году на тот момент президент РФ Борис Ельцин ознакомил его с документом о внешней политике РФ, в котором сказано, что Украина и в дальнейшем будет оставаться в "системе стратегических отношений России".

"Сегодня отводят войска, завтра их могут обратно вернуть, - политика России остается такой, что, во-первых, Украина должна быть в системе стратегических отношений России, а во-вторых, Украина должна исполнять волю России, куда ей вступать, с кем заключать соглашения, то есть она должна считаться с Россией, формируя свою внешнюю и внутреннюю политику", - сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ отмечает, что Украина должна продолжать защищать собственные национальные стратегические интересы.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

Впоследствии появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

22 апреля в РФ заявили, что начинают отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и у границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

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Автор: Виталий Саенко