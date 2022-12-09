Заседание состоится 9 декабря 2022 года.

Российская Федерация потребовала созыва в пятницу, 9 декабря 2022 года, заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на секретариат Совбеза, представители страны-агрессора хотят обсудить поставки Украине вооружений Западом.

Отмечается, что заседание состоится в пятницу в 22:00 по Киеву. По восточноамериканскому времени заседание начнется в 15:00.

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Россия в Совбезе ООН

6 декабря 2022 года постпред России Василий Небензя сбежал с заседания Совета Безопасности ООН перед выступлением постоянного представителя Украины Сергея Кислицы. Как рассказал украинский дипломат, Небензя прямо заявил, что не желает слушать "желчное красноречие" делегации нашей страны.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что одно кресло в Совете Безопасности ООН "до сих пор оккупировано". Как отметил президент, он уверен, что российскую ложь никто в мире уже не хочет слышать.

Кроме того, Россия использует Совбез как еще одну площадку для распространения фейков об Украине. Агрессор даже предложил принять резолюцию по "военным биолабораториям" в Украине. Однако Совбез ООН большинством голосов не поддержал предложенный РФ документ.

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