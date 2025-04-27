У Путина есть особое умение вести переговоры, которому он научился еще во время обучения в КГБ.

Президент США Дональд Трамп постепенно узнает, что наладить контакт с кремлевским диктатором Владимиром Путиным не так просто, как он, возможно, думал. Но он лишь последний из ряда американских лидеров, которым не удалось привлечь Россию к сотрудничеству, пишет CNN.

Попытки администрации Белого дома достичь соглашения о прекращении огня в Украине в значительной степени застопорились, несмотря на активную дипломатическую деятельность. Трамп провёл как минимум два продолжительных телефонных разговора с Путиным, с момента своего возвращения на пост президента США, и неоднократно направлял своего представителя Стива Уиткоффа на личные встречи с российским лидером в Москве Но ни одна из этих встреч не привела к соглашению.

Более того, Уиткофф не только вернулся ни с чем, но и повторил несколько ключевых тезисов Кремля, подчеркивает СМИ. "Я бы сказала, что переговоры идут очень хорошо — с точки зрения Путина. Он не намерен прекращать войну, но он хочет — и получает — восстановление дипломатических отношений между США и Россией", — заявила в интервью CNN эксперт по внешней политике и бывший старший офицер по вопросам России и Евразии в Национальном разведывательном совете США Анджела Стент.

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Руководитель отдела внешней политики в Центре новых евразийских стратегий Джон Лафф, в свою очередь, отметила, что Путин ведёт игру на выжидание, потому что верит, что время работает на него. Лидер Кремля верит в то, что спустя недели и месяцы сможет поставить Украину в более невыгодное положение, убедив Киев и его европейских союзников при поддержке Вашингтона, что нет альтернативы мирному урегулированию на российских условиях.

Журналисты подчеркивают, что замедление процесса, придирки к каждой детали или отказ без прямого отказа — классическая российская тактика, к которой Путин и его главные переговорщики прибегали ранее, например, в ходе переговоров о прекращении огня в Сирии.

С момента возвращения в Белый дом Трамп воспринимает мир схожим с Путиным образом — как арену соперничества великих держав, которым должны подчиняться малые страны, считает Стент.

Путин и его подход к переговорам

Лафф же подчеркивает, что обучение Путина в КГБ сильно повлияло на его подход к переговорам. "Он обучен искусству манипуляции собеседниками. Известно, что он тщательно готовится к переговорам и прекрасно владеет деталями", — заявил эксперт. Поэтому диктатор может быстро реагировать на ходу, а также одновременно обаять и запугать.

В материале говорится, что у Путина много приёмов в дипломатическом арсенале. Он любит опаздывать на встречи, иногда на несколько часов, чтобы заставить оппонента нервничать. Он часто создаёт хаотические ситуации, чтобы получить больше вариантов действий, и может менять своё мнение, когда это ему выгодно, что ещё больше усложняет переговоры.

Москва может намеренно затягивать процесс в надежде, что Трамп потеряет терпение и откажется от цели прекратить войну. Признаки этого уже появляются.

"Администрация Трампа стремится к заключению сделки, но не готова платить за неё высокую цену — никаких гарантий безопасности США, никаких американских войск на земле, они также не готовы резко увеличить помощь Украине, чтобы заставить Россию идти на уступки", — заявила директор по военному анализу в организации Defense Priorities Дженнифер Каванаг.

Она добавила, что для Трампа важнее вывести США из украинского конфликта и стабилизировать отношения с Россией, чем достичь мира. И Путин это понимает. Директор Центра демократической устойчивости в Центре европейской политической аналитики (CEPA) Сэм Грин и вовсе отмечает, что каждая администрация США приходила к власти с идеей "перезагрузки" отношений с Россией. И все они, по его словам, ошибались.

Отношения между США и Россией

Ключевая проблема, по мнению экспертов, заключается в том, что США и Россия попросту не понимают друг друга — ни сейчас, ни в прошлом. При этом, не всем из представителей американских властей удалось "осознать глубину трансформации России".

"Не просто в сторону авторитаризма, но в сторону такой формы авторитаризма, которая воспринимает само существование западной силы, как серьёзную угрозу российским интересам", — добавил Грин.

А вот заслуженный научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший старший директор по вопросам России в Совете нацбезопасности США (2004–2007 годы) Томас Грэм отметил, что ключевой ошибкой американских президентов после распада СССР было убеждение в возможности создания широкого стратегического партнёрства с Россией. Ибо это не было реальной перспективой, учитывая интересы России, её историю и традиции.

Другие новости об отношениях США с Россией

Ранее УНИАН сообщал, что Кремль готовит "большие сделки" с США. Компаниям поставили задачу найти то, что могло бы заинтересовать президента США Дональда Трампа. Координируют усилия замглавы администрации российского диктатора Владимира Путина Максим Орешкин и спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев.

Кроме того, Bloomberg объяснило все нюансы, которые касаются вопроса, что будет, если Трамп отменит санкции против России. Однако сообщается, что у Трампа нет полной свободы действий.

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