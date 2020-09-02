С момента объявления режима прекращения огня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения.

Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции.

На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау выразила благодарность сторонам за соблюдение режима прекращения огня и призвала их делать всё возможное, чтобы он сохранялся.

"Стороны переговоров согласились с необходимостью продолжения соблюдения тишины", - сообщили в Офисе президента.

Читайте такжеНа заседании ТКГ согласовали четыре следующих участка разведения сил - ОП

Переговоры ТКГ по Донбассу: что было раньше

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

По информации пресс-службы Офиса президента, 19 августа на заседании ТКГ Кравчук проинформировал участников группы о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращение в ВР с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закону "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплексу мер по выполнению Минских соглашений.

20 августа журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook высказал мнение, что Москва, "слив" в СМИ документ с требованием отменить постановление ВР о местных выборах, сделала невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом. Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран "нормандского формата".

В тот же день Кравчук заявил, что Россия блокирует работу ТКГ с требованием отменить постановление ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях. По его словам, 19 августа на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители РФ и боевики заявляли, что "не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины", но требуют отменить в постановлении ВР пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи