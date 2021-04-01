На завтрашнем заседании СНБО могут обсуждать до десяти вопросов.
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Как сообщает ZN.UA, вопросы могут касаться широкого спектра тем: от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год - до введения санкций в отношении лидеров контрабандного “бизнеса” в Украине.
Ранее в СМИ появилась информация, что Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет новое заседание 2 апреля.
Заседание должно состояться в пятницу во второй половине дня.
Точное время и повестка дня, по данным источников, еще определяются.
Последние заседания СНБО: что было
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заседания Совета собирают раз или два раза в месяц, по плану - в пятницу, когда есть потребность обсудить важные актуальные вопросы.
- Прошлые разы СНБО собирался 11 и 19 марта. В частности, по результатам первого заседания Рада поручила проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет, а также решила вернуть в государственную собственность "Мотор Сич".
- 19 марта СНБО среди прочего ввела санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников, а также приняла решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на разработку недр в стране за период с 1994 года.
- В следующую пятницу, 26 марта, Совет национальной безопасности и обороны не заседал. Однако Данилов сообщал, что СНБО намерен провести заседание, посвященное локдауну в связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 в Украине.
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