Что известно о повестке нового заседания СНБО / Фото Офис президента

На завтрашнем заседании СНБО могут обсуждать до десяти вопросов.

Читайте такжеВ Офисе президента не исключают возможности проведения завтра заседания СНБО

Как сообщает ZN.UA, вопросы могут касаться широкого спектра тем: от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год - до введения санкций в отношении лидеров контрабандного “бизнеса” в Украине.

Ранее в СМИ появилась информация, что Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет новое заседание 2 апреля.

Заседание должно состояться в пятницу во второй половине дня.

Точное время и повестка дня, по данным источников, еще определяются.

Последние заседания СНБО: что было

  • По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, заседания Совета собирают раз или два раза в месяц, по плану - в пятницу, когда есть потребность обсудить важные актуальные вопросы.
  • Прошлые разы СНБО собирался 11 и 19 марта. В частности, по результатам первого заседания Рада поручила проверить 236 народных депутатов, которые 27 апреля 2010 года голосовали за продление пребывания российского флота в Севастополе на 25 лет, а также решила вернуть в государственную собственность "Мотор Сич".
  • 19 марта СНБО среди прочего ввела санкции против экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьера Николая Азарова и других чиновников, а также приняла решение провести аудит всех разрешений, которые были выданы на разработку недр в стране за период с 1994 года.
  • В следующую пятницу, 26 марта, Совет национальной безопасности и обороны не заседал. Однако Данилов сообщал, что СНБО намерен провести заседание, посвященное локдауну в связи с ухудшением ситуации с пандемией COVID-19 в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров