Также парламент может досрочно прекратить полномочия народного депутата Требушкина, который избран мэром Покровского.

Сегодня Верховная Рада Украины может уволить Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов.

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Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня на сегодня есть и вопрос об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, но вчера первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что еще будут продолжаться переговоры по этому министру.

Также ВР может досрочно прекратить полномочия народного депутата Руслана Требушкина (внефракционный), который избран на должность Покровского городского головы Донецкой области.

Верховная Рада планирует включить в повестку дня законопроект о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения.

В парламенте намерены рассмотреть законопроект во втором чтении о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение законопроекта «О внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно права следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве».

В повестке дня есть законопроекты по предотвращению чрезмерного давления на субъектов хозяйствования мер государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и занятости населения, по обеспечению поэтапного внедрения единой судебной информационно-телекоммуникационной системы», а также по усилению ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

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Напомним, в Верховную Раду накануне поступили заявления об увольнении министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов.

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Автор: Надя Пришляк