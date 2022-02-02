Накануне в СМИ обнародовали видео с участием депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, пытавшегося на месте ДТП подкупить полицейского.

Заседание фракции "Слуга народа" по рассмотрению вопроса об исключении из рядов фракции депутата Александра Трухина должно состояться в ближайшее время.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук.

Она отметила, что "дело действительно достаточно резонансное, действительно оно ставит на нас определенный отпечаток, не очень положительный – это точно не то, с чем мы шли в политику".

Читайте такжеПопытка нардепа Трухина дать взятку патрульным: правоохранители открыли дело

При этом Палийчук напомнила, что после обнародования в СМИ расследования по Трухину реакция партии была достаточно оперативной.

"Для того, чтобы созвать заседание фракции, нужно время. Сейчас мы определяемся с датой проведения такого заседания, форматом его проведения. Мы хотим, чтобы это было как можно быстрее", - подчеркнула она.

Комментируя сообщения некоторых СМИ, что такое заседание должно состояться 14 февраля, Палийчук отметила, что это "недостоверная информация".

По ее словам, действительно, плановое заседание фракции планируется на 14 февраля, то есть традиционно в понедельник перед началом пленарной недели, но заседание по ситуации с Трухиным, вероятно, состоится раньше.

"Сегодня председатель партии Елена Шуляк заявила об исключении Трухина из рядов партии "Слуга народа", а теперь стоит вопрос об исключении его из фракции. Сейчас определяемся со временем, потому что во фракции 241 народный депутат по состоянию на вчера", - добавила Палийчук.

Она отметила, что вопрос состоит в том, насколько быстро можно собрать заседание фракции, потому что по состоянию на вчера более 30 депутатов были больны COVID-19 и трое сотрудников секретариата фракции.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Трухина произошло 23 августа 2021 года на автодороге из Полтавы в Киев.

В результате аварии пострадали шесть человек. По данным СМИ, Трухин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал ДТП. Однако впоследствии многие медиа подкорректировали сообщение об этой аварии.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП, указано, что за рулем автомобиля Трухина был другой человек.

Сам Трухин утверждал, что в день аварии не был пьян. Также он отмечал, что не обращался в СМИ с просьбой удалить информацию о ДТП.

Издание "Украинская правда" 1 февраля обнародовало видео с камер патрульных полицейских, работавших на месте ДТП с участием Трухина. Патрульный рассказал, что в тот день у депутата были признаки алкогольного опьянения.

На видео Трухин просит инспектора разрешить ему "потихоньку уйти", обещая потом "отблагодарить". Также он отрицает, что находился за рулем попавшего в аварию автомобиля.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту предложения Трухиным взятки правоохранителям (ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса).

Сегодня, 2 февраля, Трухина исключили из рядов партии "Слуга народа".

Кроме того, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал проведение внеочередного заседания Верховной Рады Украины, на котором заслушают информацию руководителей правоохранительных органов по расследованию уголовных производств против народных депутатов.