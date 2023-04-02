Заместитель Петера Сийярто поднял вопрос о языке образования, который нарушил "дружеские отношения между странами".

В Закарпатскую область с визитом прибыл заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр. Он передал гуманитарную помощь и встретился с руководителем областной военной администрации Виктором Никитой.

Об этом сообщили венгерские СМИ и Виктор Никита в Facebook. Во время визита в Ужгород Мадьяр объявил о передаче Украине первой партии из 14 городских автобусов, в качестве гуманитарной помощи.

Также заместитель Петера Сийярто поднял вопрос о языке образования, который нарушил "дружеские отношения между странами", и выразил надежду, что у Киева "будут понимание и добрые намерения, чтобы достичь если не полноценного, то примирительного решения".

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В свою очередь глава Закарпатской ОВА в разговоре с Мадьяром поблагодарил за поддержку санкций ЕС против РФ.

Отдельно стороны обсудили вопросы нацменьшинств на Закарпатье. "Никаких притеснений нет, государство заботится о представителях всех нацсообществ, проживающих на Закарпатье, они представлены на всех уровнях и имеют полную поддержку от власти на местах. Об этом публично заявили представители венгерской общины. Такая же позиция и у румынской общины Закарпатья", - подчеркнул Никита.

Он добавил, что представители венгерского сообщества участвуют в защите Украины от российской агрессии и оказывают гуманитарную помощь, тогда как некоторые "провокаторы" "в первые дни войны покинули свою общину и бежали за границу".

"Все остальное - манипуляции и провокации, направленные на дестабилизацию общественной ситуации в крае и попытки блокирования евроинтеграции Украины", – высказался Никита.

Украина и Венгрия

Отношения двух стран значительно ухудшились, когда Верховная Рада приняла закон Об образовании, согласно которому обучение в стране должно проводиться на государственном языке.

В Венгрии восприняли это как шаг к "притеснению" закарпатских венгров. В последние годы венгерские власти непрерывно выражают недовольство этим законом и рекомендуют его отменить.

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