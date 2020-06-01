Разумков выступил за изменение языкового закона

Вместе с тем спикер ВР выступает против того, чтобы в парламенте Украины выступали на русском языке.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает необходимость внесения изменений в закон о языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер парламента сказал на брифинге.

Разумков напомнил, что его уже спрашивали, поддерживает ли он внесение изменений в закон о функционировании украинского языка, и он отвечал, что такие изменения должны быть. В то же время он отказался отвечать, о каких именно изменениях может идти речь.

По словам Разумкова, приближаются местные выборы, и для некоторых политических сил вопрос языка - «единственный путь сохранить и, возможно, немного преумножить свой результат».

Читайте такжеЯзыковой и образовательный законы: в Венгрии назвали причины блокирования комиссии Украина - НАТО

Также спикер ВР напомнил, что он и перед парламентскими, и президентскими выборами говорил, что все вопросы, в том числе и языковый, которые раскалывают общество, «не должны быть у политиков на устах», и подчеркнул, что не у политической силы «Слуга народа» «главными слоганами на бордах были о языке».

Кроме того, Разумков отметил, что «никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственных языках», но есть вопросы, которые должны объединять общество и учитывать интересы всех проживающих в государстве людей.

Он также отметил, что должна быть учтена и позиция зарубежных партнеров, в частности Венецианской комиссии, и напомнил, что всю предвыборную кампанию он разговаривал принципиально на русском языке, но как председатель Верховной Рады он общается на украинском.

Читайте такжеВ ВР пока не поступали предложения об изменениях в языковом законе - Разумков

При этом Разумков отметил, что у него по этому вопросу есть четкая позиция, и он не собирается ее менять. «Я не буду фюрером», - подчеркнул он.

Также спикера спросили, поддерживает ли он законопроект, внесенный в парламент его коллегами, депутатами Максимом Бужанским и Олегом Волошиным, которым предусмотрена возможность выступать на заседаниях парламента на русском языке. Разумков ответил, что этот законопроект еще не рекомендован для рассмотрения парламентом. Выражая свою позицию, он отметил, что выступления в ВР должны быть на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский назвал языковой вопрос в Украине искусственным.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram