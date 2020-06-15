"Слуга народа" будет поддерживать законопроект о референдуме в первом чтении - нардеп

По словам депутата, завтра фракция проголосует по сокращенной процедуре, в среду рассмотрит комитет.

Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отмечает, что ее фракция будет поддерживать законопроект о референдуме в первом чтении.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам во время заседания фракции.

«Мы «сигнальным» голосованием приняли то, что мы будем поддерживать закон о референдуме в первом чтении. Завтра мы проголосуем по сокращенной процедуре, в среду рассмотрит комитет и в четверг уже можно будет проголосовать в первом чтении», - отметила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 9 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о всеукраинском референдуме. В законопроекте «О народовластии через всеукраинский референдум» (№ 3612) предлагается ввести в Украине электронные процедуры во время организации и проведения всеукраинского референдума, в том числе электронное голосование.

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