Вместо этого Рада обязала правительство просто проверить все решения об установлении инвалидности.

Мужчины со II или III группой инвалидности не обязаны повторно проходить военно-врачебную комиссию после принятия нового закона о мобилизации.

Первая редакция законопроекта об усилении мобилизации, принятая в первом чтении в начале февраля, содержала норму о повторном медосмотре мужчин с инвалидностью. Согласно этой норме все мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым была установлена инвалидность II и III групп после 24 февраля 2022 года (кроме раненых на фронте и еще некоторых категорий), должны были до конца текущего года повторно пройти медосмотр, чтобы определить их пригодность к военной службе.

Издание "Судебно-юридическая газета" обратило внимание, что после принятия закона во втором чтении это требование исчезло из документа. В финальной версии законопроекта 10449, принятой Радой, обязательный повторный медосмотр для указанной категории мужчин не упоминается. Вместе с тем, закон обязал Кабмин совместно с правоохранителями проверить обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности для указанной категории мужчин.

Видео дня

Однако в финальной версии законопроекта осталась норма, обязывающая пройти повторный медосмотр тех мужчин, которые ранее были признаны ограниченно годными к службе.

Другие новости о мобилизационном законе

Как писал УНИАН, заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин одобрительно отозвался о решении законодателей изъять из мобилизационного закона норму о возможности демобилизации после 36 месяцев службы. По его словам, пока идет война с Россией, украинцы не могут позволить себе такой роскоши как демобилизация.

Также мы рассказывали, что принятый закон о мобилизации предусматривает новый порядок бронирования работников предприятиями. Как только закон будет опубликован, у правительства будет месяц для того, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников.

Вас также могут заинтересовать новости: