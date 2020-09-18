Накануне Зеленский выразил убеждение, что избранный от «СН» депутат Александр Юрченко, который подозревается в получении взятки, «обязательно сядет в тюрьму».

Председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович не считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского в отношении народного депутата Александра Юрченко является давлением на суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения пленума Верховного суда.

"Для меня, как для судьи, понятно, что такие высказывания президента, народных депутатов просто заявления и все, они никогда не повлияют на решение определенных вопросов в судебных процессах. И я более чем уверен, что заявление президента по этому поводу не повлияет на принятие судами решения в уголовном производстве, которое расследуется в отношении народного депутата Юрченко", - сказал Смокович.

Он также добавил: "Это такое заявление политика, его оценочное суждение".

Накануне Зеленский выразил убеждение, что избранный от «СН» депутат Александр Юрченко, который подозревается в получении взятки, «обязательно сядет в тюрьму».

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Дело Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил Юрченко, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия Юрченко квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за поданные им предложения.

В середине августа правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части оговоренных средств.

26-27 августа была запланирована передача второй части денег. Однако дальнейшее выполнение специального задания было остановлено.

15 сентября было сообщено о подозрении посреднику - помощнику народного депутата Ивану Фищенко по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. В тот же день Высший антикоррупционный суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 1 млн грн. После внесения залога 16 сентября Фищенко вышел из СИЗО.

17 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил на заседании парламента, что Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

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Автор: Дмитрий Хилюк