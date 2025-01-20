Лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили в Вашингтоне во время одного из основных мероприятий, посвященных инаугурации Дональда Трампа. Речь идет об инаугурационном молебне. Об этом свидетельствуют фотографии, которые есть в распоряжении редакции Telegraf.

На мероприятии присутствовали все основные члены команды Дональда Трампа, включая его ближайших советников, высокопоставленных чиновников администрации и ключевых политических союзников.

Как известно, 18 января, в субботу, в США стартовали инаугурационные мероприятия, которые длились четыре дня. В этом году, из-за ожидаемых экстремально низких температур и порывистого ветра в Вашингтоне, основные мероприятия инаугурации были перенесены в ротонду Капитолия США. Такое решение принял Дональд Трамп, ссылаясь на прецедент 1985 года, когда Рональд Рейган провел свою инаугурацию в помещении из-за похожих погодных условий.

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В программе были предусмотрены присяги вице-президента Джей Ди Вэнса и президента Трампа, его инаугурационная речь, а также почетный отъезд Джо Байдена.