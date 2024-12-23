История с чрезмерными эмоциями по обсуждению поправок к закону "о "лекарственных средствах" имеет свою предысторию. И берет она начало с того момента, как Юлия Тимошенко возглавила Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины, - заявил в эфире "Единого телемарафона" известный политический эксперт Валентин Гладких.

По его мнению, эта ВСК должна сосредоточить свое внимание на фактах якобы завышения цен на препараты и медицинские средства для лечения ветеранов и раненых военных.

"И эта проблема - актуальна. Но все сложности связаны с тем, что Юлия Владимировна Тимошенко, при всем уважении, пытается превратить ситуацию в самопиар. То есть происходит политизация очень важного вопроса", - считает политический аналитик.

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Гладких, в частности, отметил, что "склонен связывать такие усилия с желанием как-то вернуться в большую политику, спекулируя на вопросах социальной защиты. Как я помню, равных Юлии Владимировне в этом, в свое время, не было. С началом широкомасштабного вторжения она оказалась среди аутсайдеров, последние рейтинги показывали, что у нее едва ли не самый большой антирейтинг. С этим надо было что-то делать и вполне возможно, что политтехнологи Тимошенко посоветовали ей сосредоточиться на решении проблемы цен на лекарства", - добавил он.

Также политический аналитик выразил опасения, что это может превратиться в бой с ветряными мельницами, и если бы так было, то это было бы еще полбеды. Он считает, что проблема заключается в том, что из-за опрометчивых шагов на фармацевтическом рынке будет разрушена бесперебойная работа аптек. И о таком варианте он предупреждал еще месяц назад.

"Это является реальной проблемой. Может возникнуть дефицит, или может вернуться спекуляция, когда начнут торговать "из-под полы". Поэтому разделяя обеспокоенность таким важным и чувствительным вопросом, как цены на лекарства и медицинские препараты, я одновременно опасаюсь, чтобы это не превратилось в выяснение политических отношений. Когда опрометчивые шаги повлекут за собой не решение проблемы, а наоборот, осложнение проблемы и ухудшение ситуации", - отметил Валентин Гладких.