Народный депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева стала новым председателем постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ вместо Елизаветы Ясько.

В «Слуге народа» уверяют, что смена председателя делегации Верховной Рады в ПАСЕ связана с изменением «стратегического подхода» Украины в этой организации.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook прокомментировала замену Елизаветы Ясько на Марию Мезенцеву.

«Перед Европой возникли новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет и свои подходы, и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые встанут перед нашей страной и миром в 2021. Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, чего хочет друг», - написала Кравчук.

При этом она отметила, что "это определенное изменение парадигмы делегации, изменение стратегического подхода, поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевой, как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью".

Вместе с тем Кравчук добавила, что Ясько остается "очень важным" членом украинской делегации в ПАСЕ.

"В частности, мы не сомневаемся, что Лиза продолжит ту титаническую работу над консолидацией усилий с нашими союзниками с Baltic+ и другими партнерами", - отметила заместитель председателя фракции «СН».

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Смена главы украинской делегации в ПАСЕ: что известно

11 января стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Мезенцева стала новым председателем постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ.

За Мезенцеву проголосовали 10 членов делегации от "СН", оба представителя "Оппозиционного платформы - За жизнь" и представитель группы "Партия "За будущее". Вместе с тем не голосовали представители «ЕС», «Голоса", "Батькивщины" и некоторые представители "Слуги народа".

В Facebook Ясько написала, что ее «сняли с должности председателя украинской делегации в ПАСЕ».

«К сожалению, это сделали некоторые коллеги из "Слуги народа" вместе с "ОПЗЖ". У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из "Слуги народа", которые прониклись ценностями и действуют методами, которые несовместимы с моими идеалами и убеждениями», - отметила Ясько.

Она добавила, что "коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня страны-агрессора".

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Автор: Надя Пришляк