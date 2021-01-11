Она заменила на этом посту народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

Народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева стала новым председателем постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Читайте такжеКулеба затроллил президента Чехии за сравнение штурма Капитолия с ЕвромайданомОб этом сообщил в своем Телеграм-канале член делегации, народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Только что после более чем трехчасовых дебатов делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы на своем онлайн-заседании заменила главу делегации Украины в ПАСЕ. Вместо Елизаветы Ясько ею стала нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева", - написал он.

Гончаренко добавил, что за Мезенцеву проголосовало 10 членов делегации от "СН", оба представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" и представитель группы "Партия "За майбутне".

В то же время, по словам Гончаренко, представители "ЕС", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые представители "Слуги народа" за это не голосовали.

"На вице-президента ПАСЕ делегацией выдвинут нардеп от "Слуги народа", глава Комитета по международным делам Александр Мережко", - добавил он.

Делегация Верховной Рады Украины в ПАСЕ

20 сентября 2019 года председателем постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ стала член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

На должность председателя делегации рассматривались две кандидатуры: Ясько и другой представительницы "Слуги народа" Марии Мезенцевой.

После обсуждения члены делегации рейтинговым голосованием избрали председателем Ясько.

Первым заместителем председателя делегации стал представитель "Батькивщины" Сергей Соболев, а заместителем - представитель "Голоса" Рустем Умеров.

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Автор: Татьяна Поляковская