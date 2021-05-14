Вечером 13 мая журналист Дмитрий Гордон поспорил с экс-нардепом Татьяной Чорновол.
Это произошло в эфире ток-шоу "Право на владу".
Конфликт между ними возник из-за обвинений Гордона со стороны Чорновол в российском шпионаже.
Они поспорили относительно событий 7-летней давности: освобождения Мариуполя, похищения активиста Дмитрия Булатова и отрезаниея ему уха, роли Виктора Медведчука и Петра Порошенко в разных событиях.
Когда дискуссия стала горячей, то речь зашла об угрозах судебным иском со стороны Гордона.
"Вы хотите сказать, что я агент российский? Что вы хотите сказать? Скажите это вслух", - спросил Гордон.
Получив утвердительный ответ от Татьяны Чорновол, он сказал: "Вы получили уже иск только что. Я вас засужу".
"То есть вы уже с Порошенко судиться не будете, вы будете судиться со мной?" - ответила она.
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Иск Порошенко против Гордона
В эфире ток-шоу «Свобода Савика Шустера» журналист Дмитрий Гордон вспомнил о руководстве Украины времен 2014 года в контексте боев за Мариуполь.
"Полк Азов спас Мариуполь. Руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России. Андрей (Билецкий – ред.) меня может опровергнуть, а может и нет. Я знаю, что руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь", – заявил Гордон.
При этом он спросил у Билецкого, так ли это. Тот ответил утвердительно.
"Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ: выйти из Мариуполя. И эти ребята ... 156 бойцов "Азова" спасли Мариуполь", – добавил Гордон.
После этого экс-президент Украины Петр Порошенко решил подать иск против журналиста Дмитрия Гордона за клевету.
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